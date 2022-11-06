KADES’e bastı, kocasının hayatını kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası S.C.'nin evin önüne geldiğini gören E.C., KADES uygulamasına bastı. Bölgeye 'Yunus' ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin önüne gelen ekipler, 4 katlı apartmanın giriş katındaki garaj kapısının açık olduğunu görmesi üzerine içeri girdi. Bu sırada S.C.'nin kendini iple asarak intihara teşebbüs ettiğini gören ekipler, ipi keserek S.C.'yi indirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.