Hatay'da 19 bin 740 adet captagon ve 17 kilo takoz esrar ele geçirildi

Hatay'da polis ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında durdurulan bir araçta 19 bin 740 adet captagon ile 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Antakya- İskenderun yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Yakalanacaklarını anlayan araçtaki iki şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Kovalamaca sonucu otomobildeki R.S. ve A.H. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik köpek 'Bozo' ile beraber ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 19 bin 740 adet captagon ile 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.