Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar yakalandı

Ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayaya devam ediyor.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.İç İşleri Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kök kenevir ve 47 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan Operasyonu' kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktada arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.DHA'nın haberine göre, söz konusu aramalarda; 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.