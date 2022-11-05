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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY

Gaziantep'te yatırım değeri 35 milyar lira olan projeler, bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor. Bu projelerden en önemlisi 25 kilometrelik Gaziray ile Gaziantepliler konforlu yolculuğa kavuşacak...

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY
Ekleme: 5.11.2022 - 09:16 Güncelleme: 5.11.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projeleri bugün hizmete açıyor.

Başkan Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek törende açılışını yapacağı projeler arasında yer alan Gaziray projesi, yaklaşık 4 milyar liralık maliyetle Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı. Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yapıldı.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY

16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5.5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa edildi. Gaziray'da kullanılacak Elektrikli Tren Setleri de TÜRASAŞ tarafından üretiliyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY

Erdoğan'ın açacağı projelerden biri de 400 milyon liraya mal olan, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Şahinbey ilçesindeki Yeşilvadi Köprülü Kavşağı. 162 metre viyadük, 3 alt geçit, 2 U dönüşü köprüsü ve yan köprü, 900 metre 6 şeritli dalçık, 10 şeritli ve 8 şeridi anayolu birleştiren 3 katlı köprülü kavşak projesi.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY

KADIN VE GENÇLERLE BULUŞACAK

Proje, yapımı devam eden Şehir Hastanesi, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi ve Şahinbey Oto Galericiler sitesi şehir merkezine bağlanırken, kuzey-güney ve doğu-batı aksında havalimanına geçiş ile nüfus yoğunluğu olan bölgelerin bağlantı yolu ve çevre yoluna geçiş yolu olarak tasarlandı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından kadın ve gençlerle bir araya gelerek yeni vizyon projelerini anlatacak.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Gaziray'ın açılışı için dün Gaziantep'e gitti. Gaziantep Havaalanı'nda gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, kentin bugün önemli bir gün geçireceğini dile getirdi. Türkiye'nin her tarafından hummalı çalışmanın devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

'Türkiye'de yatırımlar atarak devam ediyor. Gaziantep'te en önemli açılış Gaziray. Uzun zamandır hummalı çalışmanın ürünü. Bütün haşmetiyle ortaya çıkacak. Yaklaşık 10 milyar lira değerinde olan bu yatırım, 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonu olan çok önemli bir iş.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e bir dev eser daha: GAZİRAY

Şehrin trafik sıkışıklığını rahatlatacak, yaşam kalitesini yükseltecek, vatandaşların ulaşımda hayatını kolaylaştıracak, güvenli ve konforlu toplu taşıma imkanı sunacaktır. Ülkemizin önündeki bu yatırım hamlesi ve hizmet şöleni artarak devam edecek.'

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