Zelenski'den kirli bomba açıklaması: Elimizde kanıtlar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın kirli bomba iddiaları ve Ukrayna'nın inceleme talebi üzerine UAEA uzmanlarının Ukrayna'nın 3 tesiste yaptıkları incelemelerin neticesinde bir nükleer faaliyete rastlanmadığını belirterek, 'UAEA'yı kontrol etmeye davet ettik. Onlara ilgili tesislerde serbest hareket edebilme özgürlüğü verdik. Ukrayna'da hiç kimsenin, herhangi bir kirli bomba üretmediği veya üretmeyeceğine dair açık ve reddedilemez kanıtlarımız var' ifadesini kullandı.Aslında Moskova yönetiminin kirli oyunun peşinde olduğunu savunan Zelenski, Rusya Federasyonu'nu Ukrayna'ya yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçladı.Rus güçlerinin son dönemlerde Ukrayna'nın enerji altyapılarına yoğun saldırıları düzenlediğini hatırlatan Zelenski, söz konusu altyapıların hasar aldığı için ülke genelinde 4,5 milyon aboneye şimdiye kadar elektrik hizmetin verilmediğine dikkati çekerek 'Rus enerji terörüne dayanmak ve böyle bir testten geçmek şimdilik ana görevlerden biri olan ulusal bir görevimizdir' değerlendirmesinde bulundu.Moskova yönetimi, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanacağını ve suçu Rusya'nın üstüne atacağını iddia etmişti