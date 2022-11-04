Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı.Programı bugün de yoğun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazdan önce TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katıldı.AKM'deki program için yola çıktıDaha sonra Taksim'deki cuma namazının ardından Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere AKM'ye geçmek için yola çıktı.Bu sırada vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, kısa süre sohbet etti.Çevredeki bir simit tezgahına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada aldığı simitleri vatandaşlara ikram etti.O anlar kameralara yansıdı.