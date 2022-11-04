CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki! 'Sen şehitten ne anlarsın'

Mersin'de Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in Muğdat Camii'ndeki cenaze töreni sırasında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı arasında tartışma yaşandı.SEÇER'İN O SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDUMersin Büyükşehir Belediyesi'nde önceki dönem işe giren ve performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan belediye işçilerinden Cumali K. isimli vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesini eleştiren CHP'li Başkan Seçer'in, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı iki gündür. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna, tank, top, SİHA, İHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri, Cumhuriyet bunun için kurulmadı" sözlerine atıfta bulunarak: "Sen şehitten ne anlarsın, buraya geldin" dedi.Mersin Büyükşehir Belediyesindeki görevinden haksız yere çıkarılan işçilerden Cumali K.'nın tepkisinin ardından Seçer'in yanındaki bazı kişiler tepki gösteren vatandaşın üstüne yürürken, polis ekipleri olaya müdahale etti.