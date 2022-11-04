Aydın'ın Köşk ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirtilen Suriye uyruklu M.F'nin adresine operasyon yaptı. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen M.F. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

