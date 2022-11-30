Samsun'da 21 bin 860 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 860 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 21 bin 860 dal doldurulmuş makaron, 2 otomatik sigara sarma makinesi, manuel sigara sarma makinesi, kompresör, 55 kesilmiş TAPDK bandrolü, 41 boş sigara paketi ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler S.İ. ve E.İ. hakkında adli işlem yapıldı.