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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber... Bir asker şehit oldu!

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Ekleme: 30.11.2022 - 18:45 Güncelleme: 30.11.2022 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber... Bir asker şehit oldu!Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber... Bir asker şehit oldu!

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerini kullandı.
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