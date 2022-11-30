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Milyonların beklediği kritik zirve! Gündem asgari ücret ve EYT...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi külliyede kabul etti.

Milyonların beklediği kritik zirve! Gündem asgari ücret ve EYT...
Ekleme: 30.11.2022 - 19:41 Güncelleme: 30.11.2022 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Milyonların beklediği kritik zirve! Gündem asgari ücret ve EYT...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi külliyede kabul etti.

Görüşmede, asgari ücret, belediyelerin pirim ve SGK borçları ile EYT düzenlemesi değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM MARATONU 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Bu görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlenecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak.

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor.

Asgari ücrete yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde.
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