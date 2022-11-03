Ümraniye'de klima borusu patlayan İETT'de yolcu yaralandı

TEM Otoyolunda İETT otobüsünde klimanın borusunda oluşan patlamada bir yolcunun üzerine kaynar su dökülerek yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcular başka otomobile alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 15.00 sıralarında seyir halindeki İETT'de akılolmaz olay yaşandı.TEM Otoyolunda seyir halindeki otobüsünün klima borusunda yaşanan patlamada bir yolcunun yüzünde kaynar su döküldü.Yüzüne kaynar su dökülen yolcu hafif şekilde yaralandı.Yaralı şahsa ilk yardımı diğer yolcular yaparken durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.İHA'nın haberine göre, arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı.