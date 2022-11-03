  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,40 - 18,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi

İngiltere'nin en büyük iş insanlarından birinin Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bayiliğine talip olduğu açıklandı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 'Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada Togg'u tanıtmak istediğini söylüyor.' dedi.

TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
Ekleme: 3.11.2022 - 14:06 Güncelleme: 3.11.2022 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 'Bir otomobilden fazlası' vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

Cumhuriyet'in 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışıyla birlikte seri üretim bantlarıyla buluşan yerli otomobilimiz Togg'un bayiliğine yurt dışından talep geldi.

İNGİLİZ İŞ İNSANINDAN TALEP
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü, Togg töreninde kendisinin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada onu (Togg) tanıtmak istediğini söylüyor. Bu da buna talep olacağını gösteriyor. Gerçekten araba güzel, yakından da inceledim. Araba değil de, akıllı cihaz deniliyor. Bir arabadan fazlası, akıllı cihaz olarak ortaya çıkıyor.'

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Kremlin: Türkiye’nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi
PKK programında sunum yapan TTB'li Halis Yerlikaya hasta bakmaya devam ediyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı
Firari Danıştay üyesi kıskıvrak yakalandı
Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'
Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi
Türkiye için doğalgaz analizi: Yakında güçlü ticaret merkezi olabilir
İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar
Bartın'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklı olmadığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme! 'Yakında dağılacaklar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
Tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması...
ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor