Filipinler’de Nalgae Tayfunu’nun bilançosu ağırlaşıyor: 150 ölü

Filipinler'in Güney kesimlerini geçtiğimiz Cuma günü itibariyle vuran Nalgae Tayfunu etkisini tamamen yitirirken, felaketin yaralarını sarmaya çalışan ülkede bilanço ağırlaşıyor.Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 150'ye yükseldiği belirtildi.Öümlerin 63'ünün, güneydeki Mindanao Adası'nda bulunan Bangsamoro bölgesinde ani sel ve toprak kaymalarının yaşandığı köylerden kayda geçtiği ifade edilirken, yaralı sayısının da 128 olarak belirlendiği açıklandı.Kayıp olarak kayıtlara geçen 36 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, tayfunun 3.9 milyon kişiyi etkilediğini ve 499 yol ile 120 köprüye zarar verdiğini aktardı.Coğrafi konumu nedeniyle doğal felaketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler'i vuran Nalgae Tayfunu'nun bu yıl ülkede etki gösteren 16. tayfun olduğu açıklanmıştı.Felaketin ardından birçok bölgede su baskınları yaşanırken, binlerce ev ve iş yeri de heyelan ve sel nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.Tayfun nedeniyle toplam 412 iç ve 59 dış hat uçuşunun iptal edildiği kamuoyuna yansırken, Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) tayfunun geçtiğimiz Pazartesi itibariyle ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.