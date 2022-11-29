Şehit Eyyüp Uğurlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerle mücadeleden acı haber geldi.Pençe Kilit Harekatı bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 3 kahraman asker şehit düştü.Şehitlerden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu'nun naaşı, dün askeri uçakla Van'dan Gaziantep Havalimanı'na getirildi.Bugün son yolculuğuna uğurlanan şehit Uğurlu için cenaze töreni düzenlendi.Uğurlu'nun naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Gazintep'teki Asri Mezarlı'ğa getirildi.Törende şehidin babası Celal, üvey annesi Fatma, kardeşleri Suat, Sait, Abdulkadir, Halil İbrahim, Sabri, Hatice, Zeliha ve Ezgi Uğurlu ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bazı kadınların Kürtçe ağıt yaktıkları görüldü.Aynı harekatta şehit düşen ve dün toparağa verilen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası Derde Öztürk de cenazeye katıldı.Törende şehit babası Celal Uğurlu'nun elini tutarak destek oldu.Şehidin annesi Naime Uğurlu'nun 2000 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.