  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,41 - 19,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehit Eyyüp Uğurlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu'nun babası, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ekleme: 29.11.2022 - 13:56 Güncelleme: 29.11.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Şehit Eyyüp Uğurlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerle mücadeleden acı haber geldi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 3 kahraman asker şehit düştü.

Şehitlerden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu'nun naaşı, dün askeri uçakla Van'dan Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Cenaze töreni düzenlendi
Bugün son yolculuğuna uğurlanan şehit Uğurlu için cenaze töreni düzenlendi.

Uğurlu'nun naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Gazintep'teki Asri Mezarlı'ğa getirildi.

Ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü
Törende şehidin babası Celal, üvey annesi Fatma, kardeşleri Suat, Sait, Abdulkadir, Halil İbrahim, Sabri, Hatice, Zeliha ve Ezgi Uğurlu ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bazı kadınların Kürtçe ağıt yaktıkları görüldü.

Şehit babası teselli etti
Aynı harekatta şehit düşen ve dün toparağa verilen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası Derde Öztürk de cenazeye katıldı.

Törende şehit babası Celal Uğurlu'nun elini tutarak destek oldu.

Şehidin annesi Naime Uğurlu'nun 2000 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Başkan Erdoğan duyurdu: Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.
Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Fondaş medyanın ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı ellerinde patladı!
TSK’nın Suriye ve Irak'ta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı
ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
Bakan Özer duyurdu: Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
Çipras'tan Miçotakis'e dinleme skandalı çağrısı: Mecliste ifade ver
TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın'dan son dakika harekat mesajı: Yarın, haftaya veya her an olabilir!
Bakan Kirişci: Hayvan barınakları için ormanlardan yer vereceğiz
Avrupa'da enerji krizi: Çaresizliğin raporu ortaya çıktı
Bakan Koca'dan sahte doktor açıklaması: Maaş almadı göreve başlamadı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6'lı masanın anayasa önerisine tepki: Eski Türkiye'nin dirileceği bir tablo olur
Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı
Bahçeli'den Suriye'nin kuzeyine kara harekatı mesajı: Teröristlerin alayı silindir gibi ezilmeli
Gökhan’ın hayatını Cumhurbaşkanı Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım
İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali
İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi
Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk