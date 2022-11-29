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ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki durgunluk, yerini hareketliliğe bıraktı. Matrah düzenlemesiyle canlılık kazanan piyasa, ikinci el araç fiyatlarına ortalama 30 bin liralık indirim getirdi.

Ekleme: 29.11.2022 - 12:12 Güncelleme: 29.11.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var
Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. Bilindiği üzere motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı. Buna göre, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Düzenlemeyle birlikte biniciler ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araç fiyatlarında 30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Oto galericiler düzenlemeyle birlikte ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini kaydetti. İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 civarında bir gerileme olduğunu söyleyen galericiler, hareketliliğin sene sonunda hız kazanacağını düşünüyor.

Matrah düzenlemesiyle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, 'Bu düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek. Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle piyasada bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bu düzenleme ile bazı sıfır araç fiyatlarında bir gerileme yaşandı' dedi.



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