Osmaniye'de Suriyeli 2 göçmen kaçakçısına tutuklandı

Osmaniye'de, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınan 2 Suriyeli tutuklandı. Yapılan uygulamalarda ise 1 bebekle 9 kaçak göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Suriye uyruklu S.A. (21), kullandığı araçla 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü ile yanındaki A.A., kısa süren takiple yakalandı. Terk edilmiş bulunan araçta ise 1 bebekle 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere, idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilen S.A. ile A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.