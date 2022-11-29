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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 25’e yükseldi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin şüpheliler Ahlam Albashir ve Bilal Hassan’ın Antakya’da konaklamasını sağlayan şüpheli Muhab A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25’e yükseldi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 25’e yükseldi
Ekleme: 29.11.2022 - 09:17 Güncelleme: 29.11.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 25’e yükseldi
Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü bombalı terör saldırısında ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 24'e yükselmişti.

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler Ahlam Albashir ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı geçmelerinin ardından bir süre Antakya'da konaklamalarını sağladığı tespit edilen Muhab A.'nın Hatay'da yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A., emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Bulgaristan adli makamlarına yazı yazıldığı öğrenildi
Öte yandan soruşturma çerçevesinde Bulgaristan'da yakalanan 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap uyruklu şüphelinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için Bulgaristan adli makamlarına yazı yazıldığı öğrenildi.

Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmed E.M. ise 25 Kasım Cuma günü İstanbul'da yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ahmed E.M.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.
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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 25’e yükseldi
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