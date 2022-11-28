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Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata

Türkiye'nin başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'nı değerlendiren Yunan basınından Atina hükümetine sert bir eleştiri geldi. Hükümetin Türkiye'yi hafife aldığını söyleyen bir Yunan haberinde "Rakibini hafife almak büyük bir hatadır ve Yunanistan bu hataya sıklıkla düşüyor" denildi.

Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata
Ekleme: 28.11.2022 - 16:29 Güncelleme: 28.11.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülkenin gündeminde. Yunan medyası ise harekat nedeniyle panikleyerek "Sıra bizde mi?" sorusunu soruyor.

Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata

Yunan basınında ise konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar mevcut. Pençe-Kılıç Harekatı'ndan bahseden Yunan gazetesi Army Voice, Yunan medyasının Türkiye'nin ve Türk medyasının söylediği her şeyi sorgulamadan aldığını ifade etti. Aynı zamanda ABD'nin Türkiye'nin yaklaşımından bahseden haberde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin Türkiye'nin düzenlediği hava harekatına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendisini savunma hakkının olduğunu dile getirmesi analiz yazısı da geniş yer buldu. Haberde, "Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası alanda tecrit edildiği veya Ankara'nın Washington ile ilişkilerinin kesin bir şekilde bozulduğu (yukarıda bahsi geçen medya dahil) iddialarını çürütüyor" ifadeleri yer aldı.

Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata

Haberin devamında Yunan analistlerin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıfladığı iddialarının hiç gerçek olmadığından bahseildi. Analizde, "Tam 39 gün sonra "Fırat Kalkanı" adı verilen geniş çaplı bir harekât gerçekleştirdiler. Rakibini hafife almak büyük bir hatadır ve Yunanistan'da birçok insan bu hataya düşüyor." denildi.

Haberde Yunan ordusunun Türkiye'yi hafife almadığının altı çizilerek aslında bu göndermenin mevcut Atina hükümetine olduğu kaydedildi. Aynı zamanda muhalefete de sert tepki gösteren haberde, muhalafetin ise Yunanistan Milli Savunma Sistemi'nin tamamen terk ettiği söylendi.

Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata








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Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata
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