İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira

İstanbul’da iki adreste piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan beş bin 800 kaçak sigara ve 210 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Güngören İlçesi'nde bir iş yerine ve bir depoya baskın yaptı.İki kişi '5606 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan beş bin 800 kaçak sigara ve 210 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.