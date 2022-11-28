Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve firari durumda olan H.İ.K.'nin gizlendiği adresi belirledi.Ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlü H.İ.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.K., daha sonra cezaevine teslim edildi.