Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü H.İ.K., polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve firari durumda olan H.İ.K.'nin gizlendiği adresi belirledi.
Ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlü H.İ.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.K., daha sonra cezaevine teslim edildi.
Ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlü H.İ.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.K., daha sonra cezaevine teslim edildi.