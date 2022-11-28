  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, terör örgütü PKK’nın yayın organı Medya Haber’in canlı yayınına katıldı. Bunun üzerine Ekşi Sözlük’te konuyla ilgili bir başlık açıldı. Başlığın altına CHP’nin aleyhinde yazı yazan herkes sözlüğün CEO’su Başak Purut tarafından engellendi.

Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor
Ekleme: 28.11.2022 - 10:54 Güncelleme: 28.11.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor
Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Medyahaber'in yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ekşi sözlük CEO'su Başak Purut tarafından gizleniyor.

CHP'li vekilin canlı yayınına katıldığı PKK propagandası yapan kanal şehitlerimiz için, “PKK tarafından cezalandırılan işgalciler” şeklinde tabirler kullanıyor.

CHP ALEYHİNEDE YAZILAR CEO TARAFINDAN SANSÜRLENDİ
Provokatif yayınları, kara propagandaları ve algı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Ekşi Sözlük'te CHP'li vekilin Medyahaber'in yayına katılmasıyla ilgili bir başlık açıldı. Bu başlığın altına CHP'nin aleyhinde yazı yazan herkes Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından sansürlendi ve hesapları kapatıldı.

Bu şekilde Eksi Sözlük'te CHP'li vekilin, terör örgütü PKK'nın kanalında yayına katıldığı bilgisinin yayılması engelleniyor.

Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı
Petrol fiyatlarında büyük düşüş
Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce: CHP'ye FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular
İsrail'de çarpıcı analiz: Ne Rusya ne ABD Türkiye'yi durduramaz!
Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı
İzmir Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama: Fişekleri ambulans şoförleri tuvalete bırakmış
Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da gençlerle buluştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisi ile 45 dakika görüştük siyasette küslük olmaz
Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komutanlara mesaj! 'İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak'
Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi