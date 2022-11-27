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Adıyaman'da teröristlere ait telsizler bulundu!

Adıyaman'da terör örgütü tarafından kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda telsiz ve ekipmanları bulundu.

Ekleme: 27.11.2022 - 16:43 Güncelleme: 27.11.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da teröristlere ait telsizler bulundu!
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü çok sayıda küçük el telsizi, şarj aletleri, telsiz antenleri ve şarj adaptörleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.
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