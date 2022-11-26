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Ülkede hayat durdu! Art arda üçüncü gün vaka rekoru

Çin'de corona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 35 bin 183 yeni vaka ile günlük vaka sayısı, art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı.

Ekleme: 26.11.2022 - 17:13 Güncelleme: 26.11.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Ülkede hayat durdu! Art arda üçüncü gün vaka rekoruÇin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 31 bin 709'u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı.

Yeni vakaların çoğu Çin'in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing'de kaydedildi. 32 milyon nüfuslu Chongqing'de bir önceki güne göre vaka sayısı yaklaşık yüzde 20'lik artarak 7 bin 721 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Guangzhou'da ise 7 bin 419 yeni vaka bildirildi.

Başkent Pekin'de ise günlük vaka sayısı önceki güne göre yüzde 58 artış göstererek 2 bin 595'e yükseldi. Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde de binden fazla yeni vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte korona virüsten ölüm ise olmadı. Açıklanan verilere göre salgının başından bu yana toplam 5 bin 232 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.
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