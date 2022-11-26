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Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çerkezköy ilçesinde bulunan hastanedeki 'sahte doktor' olayıyla ilgili, "Bakanlığımız gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması
Ekleme: 26.11.2022 - 23:14 Güncelleme: 26.11.2022 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması
Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi sahte doktor olayıyla gündeme geldi.

Hastanede görevli uzman doktoru, sahte belgelerle meslektaşı olduğunu inandıran 25 yaşındaki Ayşe Özkiraz, nesleği gözlem yaparak öğrenmek için doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, şüphelenen doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz’ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

Evinde sahte diplomalar bulundu

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Tutuklandı

Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.

İHA'nın sahte doktorun ameliyatlara girdiği haberleri sonrası olay tüm Türkiye gündemine oturdu.

Bakan Koca'dan açıklama geldi

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan hastanedeki 'sahte doktor' olayıyla ilgili açıklama yaptı.

"Müfettiş görevlendirildi"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir." ifadelerini kullandı.
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