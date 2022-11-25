Yunanistan'a geçmek için yola çıkmışlardı: Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Alibey Adası'ndan karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.