Valilik kararından sonra İstiklal Caddesinde sıkı denetim

Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşanan bombalı saldırı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti. İBB'nin patlama öncesi Anıtlar Kurulu'nun yasaklamasına rağmen İstiklal Caddesine yerleştirdiği oturma gruplu saksılar kaldırılıp yol Türk bayrakları ile donatılmıştı.İstanbul Valiliği'nin İstiklal Caddesinde hiçbir masa, sandalye oturma grubu ve nesnenin bulunmayacağının açıklaması sonrasında İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçek, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirel'i, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, İBB Daire Başkanı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Beyoğlu Belediyesi Zabita Amiri İbrahim Şerbetli ve güvenlik Büro polisleri İstiklal Caddesinde denetleme yaptı.İstiklal Caddesinde tüm tezgahlar ve stantlar ile İBB'nin kurduğu Sokak müzisyenlerinin noktası olarak kurulan demir eklentilerde kaldırıldı. İstiklal Caddesinde yıllardır duran simit ve kestane tezgahları ile ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.