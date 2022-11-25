Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile ilgili sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerle ilgili gelişmeleri duyuracaklarını belirten Fuat Oktay, TCG ANADOLU’nun yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU için tarih verdi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.Komisyonda ayrıca 2023 yılı Gelir Bütçesi, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınmaya başlandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, '2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığınca toplamda 17 bin 832 basın kartı verilmiştir.' ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU için tarih veren Fuat Oktay, yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. 2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız.' ifadelerine yer verdi.