  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile ilgili sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerle ilgili gelişmeleri duyuracaklarını belirten Fuat Oktay, TCG ANADOLU’nun yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
Ekleme: 25.11.2022 - 11:35 Güncelleme: 25.11.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU için tarih verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Komisyonda ayrıca 2023 yılı Gelir Bütçesi, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.

VERİLEN BASIN KARTI SAYISI
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, '2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığınca toplamda 17 bin 832 basın kartı verilmiştir.' ifadelerine yer verdi.

TCG ANADOLU İÇİN TARİH VERDİ
Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU için tarih veren Fuat Oktay, yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. 2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız.' ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Tarihsel olarak en iyi seviyede!
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, eşya ve kira yardımı yapılacak
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı!
Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...
Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor