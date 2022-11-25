CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki! 'Kulağı çekilmeli'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Erdoğan, karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" sözleriyle ilgili "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum...' sözlerine tepki gösteren Altay şu ifadeleri kullandı:'Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil.'