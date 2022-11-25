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3 İLDE FETÖ OPERASYONU 14 GÖZALTI

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 25.11.2022 - 10:22 Güncelleme: 25.11.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
3 İLDE FETÖ OPERASYONU 14 GÖZALTI
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli belirledi. Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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