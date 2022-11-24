Yeni trafik cezaları belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı (YOD) yüzde 122,93 olarak açıklandı. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde belli oldu. İşte 2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları.

2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu.Kırmızı ışıkta geçmek - 951 TLHız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak - 951 TLHız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak- 1979 TLHız Sınırını %50'den fazla aşmak -4064 TLAlkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) - 4064 TLAlkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) - 5096 TLEngelliler için ayrılan yere park etmek - 873 TLEmniyet kemeri kullanmamak -436 TLSeyir halinde cep telefonu kullanmak - 951 TLAlkol testine itiraz etmek- 8551 TLMuayenesiz araçla trafiğe çıkmak- 951 TLYasak olan yerde sollama yapmak- 951 TLŞerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak- 642 TLÇakar veya siren kullanmak- 4064 TLEhliyetsiz araç kullanmak- 8190 TLDrift atmak- 20342 TLUyuşturucu madde alarak araç kullanmak- 20977 TLYönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak- 1671 TLAracı plakasız kullanmak- 5154 TLAraca sahte plaka takmak- 20302 TLEmniyet şeridini ihlal etmek- 4064 TLTrafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak- 436 TLTakip mesafesine uymamak- 436 TLPlakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler- 1671 TL