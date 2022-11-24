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Yeni trafik cezaları belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı (YOD) yüzde 122,93 olarak açıklandı. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde belli oldu. İşte 2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları.

Ekleme: 24.11.2022 - 16:20 Güncelleme: 24.11.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Yeni trafik cezaları belli oldu2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu.

2023 TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmek - 951 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak - 951 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak- 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak -4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) - 4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) - 5096 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek - 873 TL

Emniyet kemeri kullanmamak -436 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak - 951 TL

Alkol testine itiraz etmek- 8551 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak- 951 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak- 951 TL

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak- 642 TL

Çakar veya siren kullanmak- 4064 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak- 8190 TL

Drift atmak- 20342 TL

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak- 20977 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak- 1671 TL

Aracı plakasız kullanmak- 5154 TL

Araca sahte plaka takmak- 20302 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek- 4064 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak- 436 TL

Takip mesafesine uymamak- 436 TL

Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler- 1671 TL
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