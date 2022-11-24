Yeni trafik cezaları belli oldu
Yeniden Değerleme Oranı (YOD) yüzde 122,93 olarak açıklandı. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde belli oldu. İşte 2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları.
2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu.
2023 TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmek - 951 TL
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak - 951 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak- 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak -4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) - 4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) - 5096 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek - 873 TL
Emniyet kemeri kullanmamak -436 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak - 951 TL
Alkol testine itiraz etmek- 8551 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak- 951 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak- 951 TL
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak- 642 TL
Çakar veya siren kullanmak- 4064 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak- 8190 TL
Drift atmak- 20342 TL
Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak- 20977 TL
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak- 1671 TL
Aracı plakasız kullanmak- 5154 TL
Araca sahte plaka takmak- 20302 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek- 4064 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak- 436 TL
Takip mesafesine uymamak- 436 TL
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler- 1671 TL
2023 TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmek - 951 TL
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak - 951 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak- 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak -4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) - 4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) - 5096 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek - 873 TL
Emniyet kemeri kullanmamak -436 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak - 951 TL
Alkol testine itiraz etmek- 8551 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak- 951 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak- 951 TL
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak- 642 TL
Çakar veya siren kullanmak- 4064 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak- 8190 TL
Drift atmak- 20342 TL
Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak- 20977 TL
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak- 1671 TL
Aracı plakasız kullanmak- 5154 TL
Araca sahte plaka takmak- 20302 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek- 4064 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak- 436 TL
Takip mesafesine uymamak- 436 TL
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler- 1671 TL