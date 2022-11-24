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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Üzerimizde büyük emekleri olan, çocuklarımızı fedakarlık, sabır ve hoşgörü ile yetiştirip yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum” dedi.

Ekleme: 24.11.2022 - 12:01 Güncelleme: 24.11.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Öğretmenler Günü mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Akar mesajında, "Üzerimizde büyük emekleri olan, çocuklarımızı fedakarlık, sabır ve hoşgörü ile yetiştirip yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verilişinin 94'üncü yıl dönümünde saygı ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar şöyle devam etti:

"Eğitim, ülkelerin ve milletlerin geleceğine yöne veren en önemli unsurdur. Bu bakımdan ülkemizin hemen her alanda elde ettiği başarı ve büyümeyi kararlılıkla sürdürebilmesi, aynı zamanda 'Türkiye'nin Yüzyılı' vizyonuna uygun adımlar atabilmesi için, nitelikli eğitim ve eğitimciler hayati önemi haizdir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' diyerek öğretmenlerimizin bu hayati rolünü vurgulamıştır.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenlerimiz dahil tüm öğretmenlerimiz bu sorumluluk duygusuyla vatanımızın her köşesinde yarınlarımızın teminatı genç nesillerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde yürüyen, ülkesi için yılmadan yorulmadan çalışan, özgüveni yüksek, sağlam karakterli bireyler olarak yetiştirmek için büyük gayret sarf etmektedir.

Daima hatırlanmalıdır ki aydınlığın simgesi, yol göstericimiz olan öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için idealist bir ruhla yaptıkları hizmet, vatan savunması kadar kutsaldır.

Bu vesileyle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."
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