Milli harp sistemlerinde 'KORAL' devrimi! Düşmanın gözünü kör edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' günden güne meyvelerini vermeye devam ediyor. Son dönemde her geçen gün geliştirilen ve bir yenisi eklenen hava savunma sistemleri en merak edilen sistemler arasında yer alıyor.Milli savunma sanayii bileşenleri tarafından üretilen üstün koruma, saldırı ve savunma niteliğine sahip kara araçlarının yanı sıra hava savunma sistemleri de Türk ordusunun en stratejik donanımlarından biri olacak.Karadan havaya ve havadan havaya savunma sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri gibi kritik sistemler de yerli ve milli olarak Türk mühendisleri tarafından üretiliyor. Hava savunma sistemleri için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hızla harekete geçildi. Milli imkanlarla geliştirilen Atılgan ve Zıpkın kaideye monteli stinger sistemleri, Korkut alçak irtifa hava savunma top sistemi, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi, 35 mm modernize çekili top sistemi, Hisar A+ ve Hisar O + hava savunma sistemleri de envantere girdi.HİSAR GÖZ KAMAŞTIRIYORAselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ harp başlığıyla birlikte hareketli bir hedefe atış gerçekleştirdi. Bu atışını başarılı şekilde tamamladı. Hisar O+ Hava Savunma Sistemi, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabilme kabiliyetini sahipken, 25 kilometre önleme menziliyle her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip. Hisar aynı zamanda savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili.Ayrıca test atışları süren siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma Sistemi'nin ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi siper, birden fazla füze seçeneğine sahip olacak şekilde geliştiriliyor. Sistem, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Sistemde kullanılacak ilk füze olan siper blok 1'in 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilirken sisteme özel olarak geliştirilen esas füze olan Siper blok 2 ise 100 kilometrenin üzerinde bir menzile ve üstün manevra yeteneklerine sahip olacağı üzerinde duruluyor.Savaşlarda büyük avantaj sağlayan donanımlardan biri de elektronik harp sistemleri. Sayılı devletlerde bulunan bu sistemleri Milli imkanlarla üretebilme kabiliyetine sahip ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye'de elektronik taarruz ve elektronik destek sistemleri bakımından birçok donanım bulunurken, "Koral" envantere girdiğinden bu yana sektörün önemli gündem maddelerinden biri oldu. KORAL ED Sistemi, hedef radarlara yönelik tespit, teşhis, kimliklendirme, yön bulma fonksiyonlarını yerine getiriyor. "Koral ET" sistemi ile hedef radarların karıştırılarak iş yapamaz hale getirilmesi ve aldatılmasını sağlıyor. Koral sisteminden elde edilen tecrübeler de kullanılarak yeni nesil sistem "VURAL" ise geçtiğimiz günlerde Türk silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Birliklerin ve üslerin güvenliğini sağlamak amacıyla elektro optik kamera ve radar sistemleri, termal kamera ve harekete duyarlı sensörler de son yıllarda milli üretim bantlarından çıkıyor. Sınır hatlarında ve üslerde sabit ve mobil sistemlerle milli güvenlik düzeyi artıyor. Büyük hava araçlarının saldırılarına karşı elektronik harp sistemleriyle önlem alınırken mini hava araçları ve dron saldırılarına karşı ise Milli dron savar silahları etkili oluyor. Güvenlik güçlerinin zorlu arazilerde geçişini kolaylaştırmak adına üretilen yardımcı ekipmanlar da milli imkanlarla geliştiriliyor. Bunlardan biri nehir ve akarsu geçişlerinde gerektiğinde köprü olabilen "Samur" Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak, muharebe sahasında sulu açıklıklardan sürat ve emniyetle geçişi sağlayan bir nakliye takımı ve köprü sistemi.Ülke hava savunmasına yeni bir boyut kazandıracak olan "Hava Soj" projesinde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hava soj uçakları, hava harekâtlarında düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkânının tehdit bölgesine girmeden tespit edilmesine, karıştırılmasına ya da aldatılmasına olanak sağlayacak. Hava soj ile bağlantılı başlatılan İha Soj projesi ile de insansız hava platformlarına elektronik harp kabiliyeti kazandırılacak.Savunma ve saldırı teçhizatlarını milli imkanlarla geliştirme kabiliyetine ulaşan Türkiye'de çarklar, bu sistemlerde kullanılacak hafif, orta ve ağır mühimmatlar için de dönüyor. Zaman içinde uzun menzilli füzelere imza atan Türk savunma sanayiinde 220'den fazla kilometre menzilli seyir füzesi Atmaca, havadan havaya füzeler Gökdoğan ve Bozdoğan, Lazer güdümlü İHA mühimmatı Bozok ve 150 kilometrenin üzerinde menziliyle Çakır seyir füzesi gibi yerli ve milli mühimmatlar öne çıkıyor. Yerli milli imkanlarla geliştirilen Çakır seyir füzesinin, atış irtifası ve hızına göre 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunuyor. Çakır Seyir Füzesinin Kara, Deniz, Elektronik Harp ve sürü saldırısı versiyonları da bulunuyor. Roketsan'ın geliştirdiği Çakır Seyir Füzesi, Kara, deniz ve hava platformlarından atılabilme, tüm hava koşullarında görev yapabilme, platformlarda çoklu taşıma imkânı, sürü saldırı yeteneği, düşman savunmasından sakınma ve tespit, teşhis ve hedef seçimi yapma özelliğine sahipken, Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA, Jet Uçakları Nakliye Uçakları, Döner Kanatlı Hava Araçları, Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA, Hücumbot ve Kıyı Savunma Sisteminde kullanılabiliyor. Yerli ve milli füzelerin başarı oranını artıran bir diğer unsur ise yerli ve milli güdüm kitleri. Bunlardan bazıları teber güdüm kiti, hassas güdüm kiti, Lazer güdüm kiti ve kanatlı güdüm kiti olarak sıralanıyor.Türkiye kara araçlarında da insansız teknolojileri kullanmaya başladı. Son yıllarda İKA projelerine ağırlık veren Savunma Sanayi Başkanlığı, çalışmalarını; hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 sınıf araç üzerinde yürütüyor. Hafif Sınıf İKA projeleri GEKO, KOMODO, EJDER, ACROB FCR360 MERLİS, Orta Sınıf İKA projeleri HANÇER, FEDAİ, BARKAN, ASLAN, UKAP, Ağır Sınıf İKA projeleri GÖLGE SÜVARİ ve BOĞAÇ ile geleceğin muharebe sahasını şekillendirecek çalışmalar sürdürülmektedir.