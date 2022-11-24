Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Meteoroloji 24 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bugün itibarı ile yurt genelinde sağanak yağmur, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına etkili olacak. Cuma ve Cumartesi günü ise, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara'nın kuzeybatı, Manisa'nın güney ve doğu, Burdur'un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara'nın kuzeybatı, Manisa'nın güney ve doğu, Burdur'un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlIParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı