Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti

Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi.Çevre illerden hissedilen deprem Düzcelileri sokağa döktü.Geceyi sokakta geçiren Düzceliler için devlet tüm imkanlarını seferber etti.CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV de, diğer basın kuruluşları gibi Düzce'ye gitti.Deprem bölgesinde yayın yapan kanal mikrofonunu bir vatandaşa uzattı.Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.Düzceli vatandaş, 'Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da.' dedi.Vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür ettiği anlarda Halk TV muhabiri araya girdi.Vatandaşın sözleri sonrası röportajı kısa tutmaya çalışan Halk TV muhabiri, yayını stüdyodaki İsmail Küçükkaya'ya devretti.