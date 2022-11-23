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Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti

Düzce’deki depremin ardından bölgeye giden Halk TV, mikrofonu uzattığı vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu’ya dua etmesi üzerine yayını kesti.

Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti
Ekleme: 23.11.2022 - 15:43 Güncelleme: 23.11.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti
Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedilen deprem Düzcelileri sokağa döktü.

Geceyi sokakta geçiren Düzceliler için devlet tüm imkanlarını seferber etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV de, diğer basın kuruluşları gibi Düzce'ye gitti.

Halk TV'nin mikrofonu uzattı, Erdoğan ve Soylu'ya dua etti
Deprem bölgesinde yayın yapan kanal mikrofonunu bir vatandaşa uzattı.

Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.

'Allah onlardan bin kere razı olsun'
Düzceli vatandaş, 'Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da.' dedi.

Muhabir araya girmeye çalıştı
Vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür ettiği anlarda Halk TV muhabiri araya girdi.

Vatandaşın sözleri sonrası röportajı kısa tutmaya çalışan Halk TV muhabiri, yayını stüdyodaki İsmail Küçükkaya'ya devretti.
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