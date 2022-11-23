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DEAŞ'a baskın: Hücre sorumluları yakalandı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

DEAŞ'a baskın: Hücre sorumluları yakalandı
Ekleme: 23.11.2022 - 13:11 Güncelleme: 23.11.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
DEAŞ'a baskın: Hücre sorumluları yakalandı
Terörle mücadele, yurt içi, sınır ve sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor…

Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik 20 Kasım'da Pençe Kılıç Operasyonu başlatıldı.

Hava Harekatı ile terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildi.

2 şehit
Terör hedefleri ile tek tek vurulurken hain teröristler de kanlı saldırılarını artırarak Gaziantep'e saldırı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanların, Karkamış ilçesine isabet etmesiyle 22 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

Operasyon bölgeleri hedef alındı
Kahraman Mehmetçik'in 11 Kasım'da Suriye'de düzenlediği operasyonda 17 DEAŞ'lı silahlı terör örgütü mensubu yakalanmıştı.

Şüpheliler sevk edildikleri yerel adli makamlar tarafından tutuklandı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, DEAŞ terör örgütünün sözde Şam vilayeti sorumlularnın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde eylem hazırlığı içerisinde olunduğu bilgisi elde edildi.

7 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Bunun üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonuyla Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi.

Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı unsurları, aralarında sözde Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada ile sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud kod adlı Ali Temur'un da yer aldığı 7 DEAŞ terör örgütü mensubu yakaladı.

Ele geçirilenler
Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 canlı bomba yeleği, canlı bomba yeleği için hazırlanmış çivilerle desteklenmiş 45 kilogram TNT patlayıcı içerikli 6 bomba düzeneği, 30 elektrikli fünye, 27 metre infilaklı fitil, 12 zaman ayarlı bomba elektronik devre kartı, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 611 fişek, 2 el bombası ve çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Teröristlerin bombalı eylemleri engellendi
Öte yandan operasyonda 3 canlı bomba ve 13 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek patlayıcılar ile düzeneklerinin ele geçirilmesi sonucu eylem engellendi.
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