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Denizi olmayan kente sahil geliyor... 2023'te açılacak!

Malatya'yı ilk kez sahille buluşturacak olan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'nde çalışmalar yüzde 50 oranında tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu dev projemizi 2023 yılında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi.

Ekleme: 22.11.2022 - 22:54 Güncelleme: 22.11.2022 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
Denizi olmayan kente sahil geliyor... 2023'te açılacak!Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ilçede hayata geçirdiği ve Karakaya Baraj Gölü'nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyan Kırkgöz Sahil Parkı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Denizi olmayan kente sahil geliyor... 2023'te açılacak!

Battalgazi'nin turizm değerini attıracak olan ve içerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı projenin yüzde 50'si tamamlandı.

Denizi olmayan kente sahil geliyor... 2023'te açılacak!

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, etaplar halinde yürütülen ve ilçenin çehresini değiştirecek projeyi 2023 yılında vatandaşların istifadesine sunacaklarını belirtti.

Denizi olmayan kente sahil geliyor... 2023'te açılacak!

Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Güder, “Bu proje Malatya için ve Battalgazi için çok büyük bir proje. Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir proje. Sosyal tesisimizle, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ekibimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Projemizin zor kısmını bitirdik. Çalışmalarımın yüzde 50'ini tamamladık. Kalan kısımlarda etaplar halinde yapılıyor. Allah'ın izniyle 2023 yılında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' diye konuştu.

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