TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı

TÜİK'e göre ekim ayı Yurt Dışı ÜFE ve tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 138,15, aylık yüzde 2,90 artış gösterdi.Tarım-GFE'de, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 91,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,41 artış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,91 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,02 artış yaşandı.