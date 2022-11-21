İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından trafikte yoğunluk yaşanıyor.Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 karayolunda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.Ara tatilin ardından trafik kilitlendiServis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ninyoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.