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Hıncal Uluç için peş peşe taziye mesajları

Usta yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 87 yaşında hayatını kaybetti. Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul edilen Hıncal Uluç, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hıncal Uluç'un vefatı sevenlerini yasa boğarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Hıncal Uluç için peş peşe taziye mesajları
Ekleme: 21.11.2022 - 09:30 Güncelleme: 21.11.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Hıncal Uluç için peş peşe taziye mesajları
Usta yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı.1990 yılından itibaren Sabah'ta önemli yazılara imza atan Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Usta gazeteci dün gece saat 23.00 sıralarında bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Hıncal Uluç'un vefatı sevenlerini yasa boğarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Basın dünyamızın duayen isimlerinden usta gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Türk basının usta ismi, Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı dilerim.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı dilerim.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hayatını kaybeden basın dünyamızın duayen ismi Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve medya camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Hayatını kaybeden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve medya camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türk Basınında kendine özgün üslubuyla farklı bir yeri bulunan deneyimli gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine ve Türk medya camiasına başsağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Medyamızın önemli isimlerinden gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: Tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum.


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