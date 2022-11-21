Fahrettin Altun'dan Gaziantep'teki terör saldırısına açıklama

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinden, hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.Yaşanan saldırı sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybederen 5 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi."Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. #Hesapzamanı" dedi.