Bakan Kirişci duyurdu! 'Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuruyoruz'

Hakkari'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kirişci, her türlü kirli oyuna rağmen doğudan batıya uzanan gönül köprülerini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.Ülkenin her bölgesinin kendileri için aynı değerde olduğunu belirten Kirişci, AK Parti siyasetinin özünde insan, insana olan sevgi ve saygının yer aldığını vurguladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl önce kurulan AK Parti'nin arzuladığı bir Türkiye fotoğrafının olduğunu anlatan Kirişci, şöyle konuştu:'Bu Türkiye fotoğrafı, hamdolsun bugün artık herkesin görebildiği güzel bir fotoğraf haline geldi. Her türlü bölgesel, dinsel ve etnik milliyetçiliğe karşı olduğumuzu ifade ettik. 20 yıllık iktidarlarımız döneminde İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da ne varsa, bunu Doğu'nun bütün illerinde de yapmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ne kadar müteşekkir olsak azdır. Yüksekova'daki havalimanını da yapan yine AK Parti hükümeti olmuştur. Şehir hastanelerimiz ve devlet hastanelerimizdeki doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın sayesinde pandemide en az zayiatı verdik. Gerçekten ülke olarak da bu manada dünyaya örnek olduk.''TARIM SEKTÖRÜNDE CİDDİ KAZANIMLAR SAĞLANDI'Hakkari'de tarım ve turizmin en önemli sektörler olduğunu ifade eden Kirişci, söz konusu sektörlere sahip çıkıldığı takdirde kentin her bakımdan dünyaya örnek olacağını belirtti.Ülkede insanların yıllarca 'babam çiftçi, benim ailem çiftçi' demeye utandığını ancak 20 yıllık iktidarları döneminde tarım sektörüne ciddi kazanımların sağlandığını anlatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ülkenin tarım ülkesi olduğundan söz edenler, ne hikmetse şu zamana kadar bir Tarım Kanunu'nu ülkeye kazandırmamışlardı. Bizim de yine mecliste olduğumuz, milletvekili olarak bulunduğumuz, komisyon başkanı olarak görev ifa ettiğimiz dönemde Tarım Kanunu'nu mevzuatımıza kazandırdık. Bu ülke kendi ihtiyacı olan tohumları üretmekten aciz bir ülkeydi. Bu ithalatın, ihracatı karşılama oranı yüzde 31'di ama şu anda yüzde 94'ler mertebesine çıktı. Ülkede kullandığınız tohumluğun yüzde 96'sı bu ülkede üretilir hale geldi. Bu ülke o gün 65 milyondu ama bugün 85 milyon. Aç mı insanlarımız? Bir şeye erişimde güçlük mü çekiyor, markete gittiğinizde rafta bir şeyin yoksunluğu mu var veya noksanlığı mı var? Hayır. Pandemide bile hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmedi. Kim hissettirmedi bunu? Eli öpülesi üreticilerimiz hissettirmedi.''DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE HADLERİ BİLDİRİLDİ'Ülkeye 2002'de gelen turist sayısının 15 milyon olduğunu, bu sayının şimdi 50 milyonu aştığını ifade eden Kirişci, 'O gün 2,8 milyar dolarlık ihracat vardı, şimdi 2021 yılında 25 miyar dolar, inşallah bu yılın sonunda 30 milyar doları bulacağız. 2002'de iktidar olduğumuzda tüm Türkiye'nin ihracatının toplamı 36 milyar dolardı. Allah'ın izniyle gelecek yıl tüm Türkiye'nin ihracat rakamını sadece tarım orman sektörü olarak biz gerçekleştirmiş olacağız. Dünümüzü unutmamamız lazım. Hele şu huzur ve sükun ortamı. Bugün onlara gerekli ders verildi. Onlara dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirildi.' diye konuştu.Ülke olarak birlik ve beraberliği muhafaza ederek yola devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Kirişci, bunu bozmak isteyenlerin dün de bugün de var olduğunu, yarın da olacaklarını aktardı.Safları sık tutarak onlara geçit vermeyeceklerini dile getiren Kirişci, 'Bugün kendini süper güç olarak konumlandıran ülkelerin bile ürettiğimiz İHA ve SİHA'lara yeri geldiğinde sahip olmak istediklerini görüyoruz. Biz artık dünya için adeta bir barış adası haline geldik. Bu konumumuzu da inşallah savunma sanayindeki faaliyetlerimizle gösteriyoruz. Savaş uçağı yapmamıza az kaldı. 2013 yılında Hürkuş'u uçurduk. 2018'de Gökbey helikopterlerimizi uçurduk. Şimdi de inşallah savaş uçağımızı uçuracağız. Hiç kimseye muhtaç değiliz.' ifadelerini kullandı.'TARIM VE ORMAN GENÇLİK KONSEYİ'Nİ KURUYORUZ'Kentin turizm potansiyelinin istenilen düzeyde olmadığını, huzurun sağlanmasıyla turizmden daha çok yararlanacağını söyleyen Kirişci, şunları belirtti:'Küçükbaş hayvancılığı, özellikle Hakkari'miz için olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz var. Göreve geldiğimde sadece 42 ilde destek veriyordu. İnşallah bunu 81 ile çıkarıyoruz ve Hakkari'miz de bunun içinde yer alacak. Su ve sulama çok önemli. Bu konulara çok ehemmiyet veriyoruz. Aileyi ayakta tutan, aileyi kucaklayan kadındır. Kadının da tarım sektöründe aktif olmasını, direkt bu işi sahiplenmesini istiyoruz. Bu çerçevede Bakanlık olarak Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuruyoruz. Gençlerimizi de içine almış olacağız. TKDK desteklerinde hem kadınlarımıza hem de gençlerimize ayrıcalıklı puan veriyoruz.'Gençler arasında ilk defa oy kullanacakların olduğunu bildiren Kirişci, şöyle konuştu:'6 milyona yakın yeni nüfus var. Kafanızı karıştırmak isteyenler olabilir ama biz berrak o zihinlerimizle olayları doğru değerlendirelim. Şöyle bir düşünelim. Kendi marifetimiz ne var, ailemizin marifeti nedir, şehrimizin marifeti nedir, ülkemizin marifeti nedir? Hep söylüyorum. ABD Başkanının karşısında, onun o münasebetsiz oturuşu karşısında mahcup bir görüntü veren o günkü başbakan yok artık bu ülkede. Artık bir dünya lideri var. Gelişmiş gibi görünün ülkelerin liderlerinin, bizim liderimizin karşısında nasıl bir görüntü verdiğine bakın. İşte büyük ülke olmanın sonucu olarak buralara geldik. Şimdi buralardan tekrar akıllarınca bizi geriye götürmek istiyorlar ama onlara mani olacak olan siz genç kardeşlerimiz, kadın kardeşlerimizsiniz.'