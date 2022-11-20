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Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.

Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
Ekleme: 20.11.2022 - 14:26 Güncelleme: 20.11.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.

BAYRAKTAR KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
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