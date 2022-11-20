Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor.Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.500 Nm Görev Yarı Çapı35.000 Feet Operasyonel İrtifa5 Saat Havada Kalış Süresi6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı0.6 Mach Seyir Hızı1500 Kilogram Faydalı Yük KapasitesiOtomatik İniş ve KalkışDüşük GörünürlükYüksek Manevra KabiliyetiGörüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi HaberleşmeKısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş KabiliyetiAESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık