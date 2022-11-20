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İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki çeken 'Pençe Kılıç' paylaşımı

İYİ Partili Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlediği 'Pençe Kılıç' hava harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından tepki toplayan bir paylaşımda bulundu. ABD'ye bilgi verilip verilmediğini sorgulayan Çıray, teröristlerin kaçtığını ima etti.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki çeken 'Pençe Kılıç' paylaşımı
Ekleme: 20.11.2022 - 10:09 Güncelleme: 20.11.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki çeken 'Pençe Kılıç' paylaşımı
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından skandal bir paylaşımda bulundu.

Harekatı lekelemeye çalıştı
Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı.

Çıray paylaşımında 'ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve'önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını' duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?' ifadelerine yer verdi.

İYİ Partili ismin paylaşımına çok sayıda vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki çeken 'Pençe Kılıç' paylaşımı
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