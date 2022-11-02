Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Niğde'de 15-31 Ekim arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 417 gram uyuşturucu ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 15-31 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 26 şüpheliyi yakaladı.Zanlıların üzerinden 2 kilo 417 gram esrar, 79,91 gram metamfetamin, 50,45 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.