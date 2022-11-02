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Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

Kayseri'nin develi ilçesinde tesadüfen bulunan ve üzerinde kırmızı boyalı şekiller yer alan kesme taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan Roma döneminde ait biyodinamik tarım takvimi olduğu belirlendi.

Ekleme: 2.11.2022 - 13:53 Güncelleme: 2.11.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı
Kültepe Korkmaz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Yazlık, 2013 yılında arkadaşlarıyla Develi'de gezerken üstünde kırmızı kök boyalar işlenmiş çeşitli figürlerin yer aldığı 5 kesme taşa rastladı.

Kayseri Müze Müdürlüğünde koruma altına alınan taşlarla ilgili uuzn yıllar araştırma yapan Yazlık, aynı dönemde kullanılan benzer takvimlerden ve taşların üzerindeki figürlerden yola çıkarak, Roma dönemine ait biyodinamik tarım (en eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemi) takvimini ortaya çıkardı. Taşlarrda resimler bulunduğunu anlatan Yazlık, ''Üzerlerinde ayın evreleri ve takım yıldızlarına benzeyen belirli bir sistematikle dizilmiş noktalar olduğunu gördüm.'' dedi.

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

Araştırmaları sonucunda taşların , ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan biyodinamik tarım takvimine ait parçalar olduğunu tespit ettiğini aktaran Yazlık, Roma döneminde kullanılan takvimin, Anadolu'da bilinen ilk ve tek örnek olarak öne çıktığını ifade etti.

''BENZER BİR ÖRNEK DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ''

Yazlık, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde taşlarla ilgili makale yazdığını dile getirerek, ''Bu makalede, 5 parçanın birbiriyle olan bağlantılı diyagramlarını çıkardık. Buna benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi. Mevcut örnekleri bildiğimiz için geçmişteki bu örneği de gördüğümüzde ikisi arasındaki ilişkiyi bulmuş olduk.'' diye konuştu. 

Anadolu insanının binlerce yıl astrolojik dizilimlere ve ayın evrelerine göre tarım yaptığına dikkati çeken Yazlık, biyodinamik tarım takvimi ile bu geleneğin yazılı hale getirildiğini belirtti. Yazlık, taşların bölge turizmi için de önemli olduğunun altını çizerek, ''Develi bölgesinde bulduğumuz aşağı yukarı bin 700 yıllık bu taşlar, türünün Anadolu'da bilinen tek örneği olması hasebiyle turizm açısından da değer ifade ediyor.' ifadelerini kullandı.

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı
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