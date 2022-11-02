  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay Valisi Rahmi Doğan iş ve eğitim dünyasını bir çatı altında topladı

Türkiye’de teknik ara eleman açığı bir çok iş kolunda kendini fazlasıyla hissettirince, Hatay Valisi düğmeye bastı ve iş ve eğitim dünyasını bir çatı altında topladı.

Ekleme: 2.11.2022 - 10:04 Güncelleme: 2.11.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Hatay Valisi Rahmi Doğan iş ve eğitim dünyasını bir çatı altında topladı
Üniversite sanayi işbirliği kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi ile özel bir Filtre fabrikası arasında, Hatay Valiliğince protokol imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Tolga Depci, Firma Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz ve Nurettin Yılmaz'ın birlikte imzalanan protokolde; üniversite bünyesinde araç filtresi üretim atölyesi kurulacak. Projedeki amaç ise teknik eğitim sonrası kalifiye elaman açığımı kapatmak.

Türkiye'de otomobil, kamyon, kamyonet filtre gruplarının önemli bir bölümü İskenderun'da faaliyet gösteren firmalar tarafından üretiliyor, iç piyasa dışında bir çok ülkeye de ihraç ediliyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik atölyenin teknik donanımını sağlayan Filtre Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz ve Nurettin Yılmaz'a teşekkür ederek, bir çok sektörün ihtiyacı kalifiye eleman yetiştirilmesi adına bu projenin çok değerli olduğuna vurgu yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan iş ve eğitim dünyasını bir çatı altında topladı

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Tolga Depci de, mühendislik ve teknik yüksek okul öğrencilerinin uygulama eğitimi alarak iş hayatına atılmaları, iş başı yaptıkları süre içerisindeki oryantasyon süresini kısaltması ve iş garantili eğitimi cazip hale getirmesi adına kıymetli olduğunu belirterek Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz ve Nurettin Yılmaz'a teşekkür etti.

Filtre yönetim kurulu üyesi Selma Yılmaz ise bir hayalin gerçekleşmekte olduğunu söyledi.
Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci
Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt! 'Hakkımızı helal etmiyoruz!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!
Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin görevini Belgin Uygur’a devretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl diplomasisi' açıklaması! 'Süreci aşacağımıza inanıyoruz!'
Firari FETÖ'cü Said Sefa'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek!
'Tarım cebimde' uygulaması 2023'te hayata geçecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Patlamadan önce dakika dakika yaşananlar: 28 sayfalık ön rapor tamamlandı!
İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu
Fransa'da yeni önlemler! Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek
Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması: Bu süreci aşacağız
İBB’nin “dünyada sadece dört adet var” dediği madalyon replika çıktı! Replika esere tam 818 bin lira verildi!
Netflix dizisinde Selahattin Demirtaş'ın güzellemesi: 'Seher' kitabının reklamını yaptılar
Meteoroloji il il açıkladı: Kar, yağmur ve sis uyarısı...

Meteoroloji il il açıkladı: Kar, yağmur ve sis uyarısı...

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Şehit yakını ve gazilere ödenen aylık miktar artırıldı

Şehit yakını ve gazilere ödenen aylık miktar artırıldı

Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!

Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!