Hatay Valisi Rahmi Doğan iş ve eğitim dünyasını bir çatı altında topladı

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi ile özel bir Filtre fabrikası arasında, Hatay Valiliğince protokol imzalandı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Tolga Depci, Firma Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz ve Nurettin Yılmaz'ın birlikte imzalanan protokolde; üniversite bünyesinde araç filtresi üretim atölyesi kurulacak. Projedeki amaç ise teknik eğitim sonrası kalifiye elaman açığımı kapatmak.Türkiye'de otomobil, kamyon, kamyonet filtre gruplarının önemli bir bölümü İskenderun'da faaliyet gösteren firmalar tarafından üretiliyor, iç piyasa dışında bir çok ülkeye de ihraç ediliyor.Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik atölyenin teknik donanımını sağlayan Filtre Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz ve Nurettin Yılmaz'a teşekkür ederek, bir çok sektörün ihtiyacı kalifiye eleman yetiştirilmesi adına bu projenin çok değerli olduğuna vurgu yaptı.İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Tolga Depci de, mühendislik ve teknik yüksek okul öğrencilerinin uygulama eğitimi alarak iş hayatına atılmaları, iş başı yaptıkları süre içerisindeki oryantasyon süresini kısaltması ve iş garantili eğitimi cazip hale getirmesi adına kıymetli olduğunu belirterek Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz ve Nurettin Yılmaz'a teşekkür etti.Filtre yönetim kurulu üyesi Selma Yılmaz ise bir hayalin gerçekleşmekte olduğunu söyledi.