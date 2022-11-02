'Halk Ekmek' itirafı Murat Ongun'u köşeye sıkıştırdı!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Hadımköy'de açılan Halk Ekmek fabrikasında 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Beyaz TV'den Melisa Bağcı'ya söz konusu iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu. Murat Ongun ise itirafın kayıtlarını paylaşan Beyaz Gazete'yi Twitter üzerinden engelledi.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Hadımköy'de açılan Halk Ekmek fabrikasında 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıkmıştı.



Fabrikadaki makinelerin üzerinin örtüldüğü, personel giriş-çıkışı yapılmadığı tespit edildi.



MURAT ONGUN İTİRAF ETTİ: HALK EKMEK FABRİKASINI ÇALIŞTIRMADIK



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, söz konusu iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu.



Beyaz TV'den Melisa Bağcı'ya konuşan Ongun, gabrikayı çalıştırmadıklarını itiraf edip, "Halk ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu." dedi.



MURAT ONGUN: EKMEK ÜRETİLMEDİ DE EKMEK SIKINTISI MI YAŞANDI?



İtiraf niteliğindeki açıklamalar ise şöyle:



Murat Ongun: "Yazın tabi İstanbul'un nüfusu azaldığı için o banttan (Hadımköy Ekmek Fabrikası) halk ekmek üretme ihtiyacı istemedik."



Gazeteci Melisa Bağcı: "Şöyle doğru anlıyorum di mi? Açıldığı günden bu yana o zaman bu fabrika tam anlamıyla hizmet vermedi. İhtiyaç hissetmediğiniz için.. Burada güvenlik kamerası var mı?



Murat Ongun: Güvenlik kamerası vardır herhalde. Mesela orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı? Veya sahte fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey.



Melisa Bağcı: "Ama açılmış ama faaliyet göstermeyen.."



Murat Ongun: "Orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) dört banttan oluşan bir fabrika. Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi (ekmek) üretim yapmak ihtiyacı istemedik. Konu o yani."



Melisa Bağcı: "O zaman dört bant varsa üç bandı çalışmıyor. Bir bandı çalışıyor. Doğru anlıyorum."



Murat Ongun: "Tabi şu anda artık üç bandı da çalışıyor. Geldi o parça."



Melisa Bağcı: "Ne zaman başladı çalışmaya ve hizmet vermeye, hizmet göstermeye başladı?



Murat Ongun: "Size videoyu attığım gün. Çarşamba olması lazım ya Perşembe olması lazım."



Melisa Bağcı: "29 Ekim. Peki şunu sorabilir miyim? Üç ay önce açtığınız fabrikada ne kadar ekmek üretildi?"



Murat Ongun: "Bakın çok fazla değildir. Söylüyorum size. Ekmek günlük bir madde.. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?"



MURAT ONGUN, BEYAZGAZETE'Yİ ENGELLEDİ!



Murat Ongun'un itiraflarının paylaşıldığı Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programını yakından takip eden Beyaz Gazete, kayıtları anlık olarak sosyal medya hesaplarından okuyuları ile paylaştı. Murat Ongun ise itirafın kayıtlarını paylaşan Beyaz Gazete'yi Twitter üzerinden engelledi.



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