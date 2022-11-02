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FETÖ'cü emniyet müdürü Pendik Limanı'nda kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ üyesi suçlamasıyla yargılanan eski emniyet müdürü Harun Özdeş Pendik Limanı’nda gemiye yüklenecek konteynere gizlenip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ekleme: 2.11.2022 - 16:49 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü emniyet müdürü Pendik Limanı'nda kaçmaya çalışırken yakalandı
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Harun Özdeş'in Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenmişti. Örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı anlaşılan Özdeş meslekten atılmıştı. Özdeş için "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış yurt dışına çıkamama yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Muhtemel hapis cezasından kurtulmak isteyen Harun Özdeş, göçmen kaçakçısıyla iletişime geçerek, 2 bin euro karşılığında yurt dışına çıkmak için anlaştı. Özdeş kaçmak için Pendik Limanı'ına geldi. Pendik Gümrük Müdürlüğü liman sahası girişinde güvenlik görevlisi, aracın bagajını kontrol etti. Fakat Özdeş, arka tarafta gizlenmiş olduğu için fark edilmedi. Araç yüzlerce tırın bulunduğu park alanına geldi. FETÖ şüphelisi hızla araçtan inip iki tırın arasında beklemeye başladı. Özdeş, önceden belirlenen tırın konteynerinin altında hazırlanan bölmeye gizlendi.

İstanbul polisi saha kontrolleri sırasında tıra binmeye çalışan Özdeş'i yakaladı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde olan Pendik Limanı'nda yapılan devriye görevleri esnasında yurtdışına çıkmak üzere olan bir tıra binmeye çalışan bir şahıs tespit edildi. Olaya müdahale eden muhafaza ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak üstünü aradı. Şahsın kimlik bilgilerinden FETÖ/PDY bağlantılı kamudan ihraç edilen Emniyet Müdürü olduğu tespit edildi. Yurt dışına kaçmaya çalışan firari FETÖ mensubunun liman sahasında binmeye çalıştığı tırın daha önceden ayarlandığı ve tırın dorse kısmının altında gizli bir bölmede yurtdışına çıkmaya çalışacağı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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