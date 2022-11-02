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Bakan Özer'den son dakika ÖBA açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Özer, 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okula gitmeden bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayabileceklerini açıkladı.

Ekleme: 2.11.2022 - 11:04 Güncelleme: 2.11.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer'den son dakika ÖBA açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 14-18 Kasım 2022 tarihleri ara tatil dönemi olarak belirlendi.

Öğretmenler, bu takvime göre kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma programına katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda her zaman desteklediklerini belirterek “Öğretmenlerimiz, 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde okula gitmeden bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayabilecekler. Ayrıca bu kapsamda ÖBA’dan bugüne kadar yayımladığımız tüm içerikleri de yeniden öğretimlerimizin istifadesine sunuyoruz. Öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konuları yanı sıra ÖBA’da geçmişten günümüze yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerimiz daha önce almadıkları her hangi bir eğitimi tamamları yeterli olacak. Diğer taraftan ÖBA’nın kişisel ve mesleki gelişim için bir platform haline gelmesi hedefimiz doğrultusunda içerikleri zenginleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçeve milli eğitim Bakanlığı yayınlarında yer alan kitaplara ÖBA üzerinden erişim imkânı sağlandı. Bu çerçevede ilk aşamada 55 kitap sanal ortamda öğretmenlerimizin erişimine açıldı.” dedi.
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